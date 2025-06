VIDEO – ADL sbotta contro Rete 8: “Parlate delle cose che vanno male, così portate sfiga e uno si tocca i co****ni!”

Scontro tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli ed un giornalista. Intercettato dall’emittente abruzzese Rete 8, il patron dei partenopei ha accusato la rete di diffondere cattive notizie e di portare sfortuna. Di seguito, il battibecco.

ADL – “Quanti anni ha lei? 25. E lei a 25 anni perché appartiene a quei rompico****ni di televisioni stantie e vecchie che devono sempre parlare delle cose che non funzionano invece di quelle cose che in Italia possono funzionare. Perché se l’Italia va male è anche colpa vostra! Quando la sera ceno e vedo che un tg della disgrazia, mi tocco le pa**e! Ma non si può rompere i co****ni agli italiani facendo dei tg pieni di cattive notizie, voi dovete essere quelli ottimisti! Se non lo siete voi che siete giovani, chi lo deve essere?”

Giornalista – “Noi portiamo notizie, poi che siano buone o cattive quello dipende da cosa succede”.

ADL – “No, facendo così voi portate sfiga e uno si tocca i co****ni”.