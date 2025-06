Tuttosport – Anguissa e non solo, le sirene straniere su 3 elementi partenopei. La situazione

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito dell’interesse dei club stranieri per alcuni calciatori del Napoli. Si è parlato di André-Frank Zambo Anguissa, finito nel mirino dei club sauditi, così come Stanislav Lobotka. Inoltre, si scrive anche di Amir Rrahmani che, oltre le sirene arabe, ha anche delle richieste dalla Premier League. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Riguardo ad Anguissa, l’attenzione dei club sauditi – disposti ad offrire fino a 25 milioni di euro – è insistente già dalla scorsa sessione di mercato ed è stato lo stesso calciatore a manifestare il desiderio di intraprendere una nuova avventura. Lobotka, dopo aver attirato l’interesse del Barcellona nella scorsa stagione, sta valutando le sue opzioni, sebbene il Napoli abbia fissato il prezzo: 40 milioni, ritenuti oggi eccessivi per i club interessati. Rrahmani, invece, piace molto in Premier League, in particolare al Tottenham, e anche per lui cantano le sirene arabe. Tuttavia, Conte reputa il centrale kosovaro un elemento imprescindibile nel suo progetto e non è un caso se Amir è stato inserito in parecchie top eleven della stagione di serie A”.