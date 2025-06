Sofascore – Le migliori statistiche nei top 5 campionati, il Napoli di Conte campione domina in ben tre statistiche

Terminati i top campionati europei è tempo di stilare la classifica di statistiche che hanno portato agli esiti finali, come la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli di mister Conte. Proprio per questo il noto sito Sofascore ha stilato una speciale classifica in cui vengono messi a confronto i top 5 campionati. Le squadre campioni sono Napoli, Liverpool, Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool, che dominano quasi tutte o in alcuni casi anche tutte le statistiche prese in considerazione, come la miglior difesa del Napoli, che è anche campione del girone di andata per punti fatti e per punti guadagnati in casa. Nelle altre statistiche invece l’Inter la squadra che ha concluso con il miglior attacco, l’Atalanta dell’ex tecnico neroazzurro Gian Piero Gasperini è quella che ha fatto più punti in trasferta, mentre la Roma di Claudio Ranieri quella con più punti fatti nel girone di ritorno.