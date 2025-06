Secondo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo X, Osimhen non ha ancora trovato l’accordo con Al Hilal. Ecco cosa ha scritto:

“L’affare di Osimhen con l’Al Hilal stenta a decollare perché non si è ancora arrivati all’accordo. Il Galatasaray è entrato con prepotenza nella corsa per il nigeriano, provando a trovare un accordo per l’affare”.