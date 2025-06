Reja: “Non credevo che il Napoli vincesse lo Scudetto. Su Conte…”

Edy Reja, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli di Conte e della stagione azzurra. Ecco cosa ne pensa:

“Conte in panchina è una garanzia assoluta, ha fatto un grandissimo campionato e non pensavo che lo vincesse, credevo che ci sarebbe riuscita l’Inter che nel finale stava recuperando punti. Il Napoli ha ampiamente meritato lo scudetto, sono contentissimo perché sono molto legato a questi colori. Conte è garanzia di risultati, ma anche per le scelte di mercato è molto importante il suo giudizio: conosce la squadra, sa dove intervenire e sa quali profili portare”.