Pedullà: “Napoli, Marianucci farà le visite martedì, si aspetta di annunciare De Bruyne”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha svelato alcune notizie di mercato sul suo canale YouTube.

“Nella conferenza stampa di De Laurentiis ho notato una convergenza di idee totale. Si è parlato di soldi da investire, hanno una quindicina di nomi sul tavolo, hanno già preso Marianucci che farà le visite martedì prossimo. Un investimento legittimo per il futuro. Aspettano di annunciare De Bruyne, per ogni reparto hanno prima, seconda e terza scelta. In difesa la prima scelta è Beukema, ci sono altri nomi. A centrocampo il primo nome è Frattesi, mentre sugli esterni Ndoye, poi Chiesa e Zaccagni, che la Lazio vorrebbe tenere e dipende dal tipo di squadra. Prenderanno una prima punta, hanno un’intelaiatura e un allenatore. Hanno la Champions, ma partono con un vantaggio enorme”.