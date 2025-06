Nazionale, piove sul bagnato. Indisponibile anche Kean per infortunio

Piove sul bagnato in casa Italia, falcidiata dagli stop di alcuni elementi in queste giornate di preparazione alle due sfide contro Norvegia e Moldavia. Dopo gli infortuni di Locatelli, Buongiorno e Gabbia, oltre l’auto esclusione di Acerbi, si aggiunge quello di Moise Kean, totem d’attacco della Fiorentina, tra i calciatori in maggior spolvero in questi ultimi mesi azzurri. L’ex Psg ha infatti rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra che lo ha obbligato a lasciare il ritiro della Nazionale e gli impedirà di prendere parte alla complicata trasferta di Oslo degli uomini di Spalletti, già decisiva per la qualificazione ai Mondiali del 2026.