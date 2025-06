La Repubblica – Juve, ancora nessun accordo con David: Napoli alla finestra

La Repubblica, in particolare l’edizione torinese del quotidiano, fa il punto sulla situazione legata Jonathan David e a tutti i club che lo seguono: “In queste ore sono circolate voci circa un accordo di massima tra il club e il canadese Jonathan David, attaccante del Lille che proprio in questa Champions League ha segnato un gol ai bianconeri. Un profilo a parametro zero, ma a commissioni altissime, che interessa alla Juventus così come al Napoli e all’Inter: ‘Non ho firmato nulla, non c’è nessun accordo con la Juventus – ha dichiarato l’attaccante classe 2000 a The Athletic–. Non si può mai sapere cosa riserverà il futuro, ma oggi non c’è nulla di definito’. Il lavoro di Comolli è appena iniziato“.