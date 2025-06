Jonathan David al The Athletic: “Non ho ancora nessun accordo con il Napoli”

L’attaccante canadese, sotto contratto con il Lille fino al 30 giugno, è uno dei nomi per l’attacco che il Napoli segue ormai da mesi. Jonathan David ha rilasciato un’intervista al The Athletic nella quale ha parlato anche del Napoli e dell’interessamento degli azzurri per lui: “Non ho ancora nessun accordo con il Napoli. E’ un club che ha appena vinto la Serie A. Immagino che non vogliano vincerla solo un anno e dire ‘ok, abbiamo vinto, punto e basta’. Ovviamente, è un club ambizioso, che giocherà in Champions League. Io voglio un club ambizioso che voglia fare qualcosa.”