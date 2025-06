Il Mattino – Napoli, si segue Ndoye per l’attacco: possibile scambio con Raspadori

Il Mattino scrive dell’interesse degli azzurri per Dan Ndoye, esterno d’attacco del Bologna: “Con il Bologna si continua a trattare da tempo per Dan Ndoye e nel frattempo resta aperta anche la pista Ferguson (25) a centrocampo. La forbice tra domanda ed offerta, tuttavia, è ancora molto alta (i rossoblù chiedono 35 milioni per lo svizzero: 9 gol e sei assist in questa stagione). E chissà che nell’operazione non possa essere inserito Giacomo Raspadori (25) come merce di scambio. L’attaccante del Napoli ha ancora due anni di contratto alla corte di De Laurentiis, ma spinge per avere più spazio ed ha dimostrato di essere letale quando impiegato con continuità“.