Il Mattino – Napoli, possibile cambio modulo con gli arrivi di Ndoye e Lee Kang-in

Il Mattino ipotizza un possibile cambio modulo del Napoli di Antonio Conte in vista della prossima stagione: “Non più, o non necessariamente, una squadra votata al 4-3-3 puro ed integralista, ma un modulo camaleontico che prevede degli esterni duttili, capaci di interpretare più ruoli, di accentrarsi (in un 4-3-2-1) oltre al dover svolgere – e bene – la fase difensiva. Ed ecco che gli identikit portano a Ndoye (24) del Bologna e Lee (24) del PSG. Entrambi sono giocatori generosi già cercati dal Napoli a gennaio“.