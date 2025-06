Frattesi piace al Napoli, ma l’Inter chiede 40 milioni

Tra i profili seguiti dal Napoli per rinforzare il centrocampo figura anche Davide Frattesi. Il nome del classe ’99 era già stato accostato agli azzurri lo scorso gennaio, ma l’Inter ha sempre blindato il giocatore.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Frattesi gradirebbe un’esperienza con più continuità in campo rispetto a quanto avuto quest’anno in nerazzurro. Inoltre, sarebbe attratto dall’idea di lavorare con Antonio Conte, tecnico che lo stima da tempo.

Tuttavia, l’Inter non intende fare sconti: la valutazione è di 40 milioni di euro, una cifra che al momento rappresenta un ostacolo significativo per il Napoli. La trattativa resta complicata, ma non è escluso che possa riaprirsi in estate con l’evolversi del mercato.