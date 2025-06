Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle amichevoli che il Napoli dovrebbe disputare nei due ritiri estivi: “Due amichevoli in Trentino contro i dilettanti dell’Anaune e una squadra di Serie C. A Castel Di Sangro il livello crescerà, l’appuntamento con il Girona è confermato, poi il roster dei rivali si completerà con altre realtà europee, una compagine del campionato turco per esempio“.