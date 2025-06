Cdm – Napoli, la dichiarazione d’amore di ADL: “Non venderei il club nemmeno per 2 miliardi e mezzo”

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato su una frase importante di De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi, tenutasi nella giornata di ieri a Palazzo Petrucci a Napoli: “A margine della conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel Di Sangro, De Laurentiis si lancia in una dichiarazione d’amore per la sua creatura: ‘Nel 2018 mi è arrivata un’offerta di 900 milioni di dollari, non venderei il Napoli neanche per una proposta di due miliardi e mezzo di euro. Finchè sarò in vita sarò qui, poi quando non ci sarò più decideranno i miei figli cosa fare“.