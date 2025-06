UFFICIALE – Ssc Napoli e Bper Banca, svelate le carte bancomat per i tifosi azzurri! I dettagli

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato una collaborazione con Bper Banca, attraverso la quale sono state lanciate delle carte prepagate con Iban. Queste, sono presenti in due versioni: Ssc Napoli ed Ssc Napoli Elite. La prima, è in Pvc riciclato ed è a canone gratuito se richiesta online, mentre la seconda è in metallo e con un canone di 4,99 euro al mese, ma maggiori vantaggi in quanto ad assicurazione su viaggi e bagagli. Entrambe, prevedono nei due mesi successivi all’emissione un cashback del 30% sugli acquisti effettuati sia sullo store Ssc Napoli che sugli store ufficiali, fino ad un massimo di 30 euro. Di seguito, il comunicato ufficiale.

“SSC Napoli e BPER Banca lanciano le nuove carte prepagate con IBAN SSC Napoli e SSC Napoli Elite, pensate per chi vuole vivere la passione azzurra anche fuori dal campo. Disponibili a partire dal 4 giugno, le carte sono compatibili con i principali wallet digitali e richiedibili sia online che presso le filiali BPER. Con un design unico che richiama lo stile Proud To Be Napoli, le due versioni si distinguono anche nei materiali: PVC riciclato per la carta SSC Napoli, metallo per la SSC Napoli Elite. Due veri oggetti da collezione, da portare sempre con sé. La Carta SSC Napoli, nella versione base, è disponibile a canone zero se richiesta online! Fino al 30 novembre 2025, tutti i nuovi clienti BPER che richiedono online e attivano una carta SSC Napoli o SSC Napoli Elite potranno ricevere nei due mesi successivi all’emissione della carta un cashback del 30% sugli acquisti effettuati, sia sullo store online SSC Napoli che presso gli Store Ufficiali, fino a un massimo di 30€“.