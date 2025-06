Tavolieri: “De Bruyne sarà presto del Napoli! Tutto grazie a Conte, vi dico”

Sasha Tavolieri, corrispondente de ‘L’Equipe’ in Belgio, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare di De Bruyne. Ecco cosa ne pensa:

“De Bruyne? Settimana prossima farà visite mediche, non ci sono dubbi. C’è già l’ok al Napoli, è solo una questione di tempo. Manca solo la firma. De Bruyne ha preferito rimandare le visite mediche per fare tutto la settimana prossima, ma sono solo formalità. Lui voleva prepararsi bene per le due gare con il Belgio. Quanto può dare al Napoli la coppia De Bruyne-Lukaku? Può dare davvero tanto. Il futuro di Kevin De Bruyne era legato anche a quello di Conte, visto che Lukaku gli ha detto tutto di Conte. De Bruyne sa che con Conte può tornare ad un altissimo livello fisico. De Bruyne giocherà nel centro del gioco del Napoli. Anche Conte, ovviamente ha voluto tanto il giocatore, perché sa che può sfruttare la grande intesa tra Lukaku e De Bruyne. Mi aspetto un Napoli con il 4-2-3-1. De Bruyne non è più capace di lavorare dal punto difensivo, ma di partecipare al fulcro del gioco. Ngonge? Vorrebbe restare, perché è molto felice a Napoli. Ma sa anche che non rientra più nei piani di Conte. Magari può andare via in prestito con diritto di riscatto, casomai in Germania perché il suo agente ha tanti contatti lì. Ma ci vuole pazienza per questi giocatori ai margini della rosa. Bisogna aspettare il 15 agosto”.