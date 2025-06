Sportitalia – Marianucci-Napoli, entro 48 ore le visite. Le cifre e i dettagli dell’affare

Manca pochissimo all’arrivo di Luca Marianucci al Napoli. Il difensore dell’Empoli sarà con ogni probabilità il primo acquisto dei partenopei per quanto riguarda la stagione 2025/26. Secondo quanto riportato sul proprio sito dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, nel giro di 48 ore il calciatore svolgerà le visite mediche di rito. “Luca Marianucci è pronto per le visite con il Napoli. Accadrà nel giro di 48 ore, quasi sicuramente nella giornata di domani, nel rispetto di accordi che erano stati presi tra l’Empoli e il club di De Laurentiis. Marianucci è un classe 2004 dalle indubbie prospettive, si è già ben disimpegnato in Serie A, operazione da circa 9 milioni. Ora le visite prima dell’annuncio. Il Napoli ha sempre Sam Beukema come obiettivo numero uno per la difesa, l’intenzione è quella di convincere il Bologna prima di dedicarsi ad altri obiettivi”.