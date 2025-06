SOCIAL – Mazzocchi e il messaggio in napoletano per lo scudetto: “Sta vota, ‘o scudetto, l’avimmo purtat’ pure nuje, ‘e figli ‘e ‘sta terra!”

Pasquale Mazzocchi, calciatore del Napoli, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui celebra la vittoria del quarto scudetto degli azzurri. In questo, scrive un bellissimo messaggio in napoletano, in cui dedica la vittoria del tricolore ai vari tifosi partenopei. Di seguito, il testo.

“Questa vittoria nun è solo mia. È ‘a vittoria ‘e chi ce crede pure quanno tutt’e cose vann’ stort’. È ‘a vittoria ‘e chi s’è fatto gruoss cu ‘e scarpe rotte, ‘a pelle sotto ’o sole, e ‘a dignità sempe annanze. Chisto scudetto è pe’ chi ha tenuto duro. Pe’ chi nun s’è mai arreso. Pe’ chi tene Napoli dint’o core, pure si sta a mille chilometri. Pe’ chi s’è visto passà annanze’ , scartato, deriso… ma ha tenuto ‘a capa aizate. E mo ve lo dico forte, accussì ’o sente pur’ ’o cielo: Napule è campione! E Grazie ‘a vita, ca m’ha fatto cadè pe’ me’ fa’ capì comme se cammina. E grazie a voi, ca site ‘o popolo cchiù bello d’o munno”.