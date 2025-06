Romano: “Osimhen è stato contattato da un club arabo: il punto”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, è intervenuto ai microfoni di Dazn al suo podcast per parlare di Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato:

“E’ appena arrivata una notizia, pochi secondi prima di iniziare la nostra diretta, e riguarda una proposta formale arrivata dall’Al-Hilal. Uno dei club più ambiziosi in questo momento in Arabia Saudita sta cercando di raggiungere un accordo con Victor Osimhen. Un’altra proposta di contratto è stata inviata e Simone Inzaghi, che ha firmato questo contratto oggi a Parigi, sta tornando a Milano proprio ora dopo la firma. I sauditi stanno spingendo per avere Victor Osimhen come loro attaccante al Mondiale per Club. E’ quindi una delle tante storie che tratteremo nelle prossime ore, vi terremo aggiornati“.