Romano: “Inzaghi vuole un top attaccante, Osimhen è la prima scelta. Le ultime”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato del futuro di Victor Osimhen ai microfoni del suo canale Youtube. Ecco cosa ha dichiarato:

“L’Al-Hilal è pronto a fare uno sforzo importante per Victor Osimhen. Posso confermare che la prima scelta di Simone Inzaghi per il ruolo di attaccante, è stato già approvato dal tecnico italiano. Quindi l’Al-Hilal è pronto a fare un’offerta di stipendio importante al giocatore e a trovare una soluzione con il Napoli. Tra l’altro Osimhen era già molto aperto ad andare in Arabia un anno fa, in quel caso era l’Al-Ahli, poi l’operazione è saltata e l’Al-Ahli ha preso Toney dal Bradford. Vedremo se si ritroveranno gli accordi o se entreranno altre squadre a provare il colpo Osimhen“.