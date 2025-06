Pedullà: “Napoli freddo sulla pista David. Esterno, Ndoye in cima alla lisya”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha svelato alcune novità di mercato riguardanti la Ssc Napoli.

“Il Napoli su David è totalmente freddo per scelte tattiche di Conte. Gli azzurri saranno principali attori sul mercato. Hanno tanti soldi, hanno dato garanzie a Conte, hanno un gruppo di lavoro che funziona e si va d’accordo. Ndoye è il numero 1 della lista per il ruolo di esterno offensivo. Costa tanto, sui 40 milioni, ma Conte lo ha chiesto con forza. In questa lista ci sono Chiesa, Zaccagni, un nome straniero, forse qualcuno partirà, ma la base dovrebbe essere Ndoye, così come Frattesi per il centrocampo con l’offerta giusta e Beukema per la difesa. Nelle prossime ore Marianucci farà le visite. De Bruyne si congederà dalla Nations League e verrà a fare le visite in Italia, l’operazione non è a rischio”.