Norvegia-Italia, svelata la sestina arbitrale. Il direttore di gara sarà lo spagnolo Sanchez

La Uefa ha reso noto la designazione arbitrale per quanto riguarda il match Norvegia-Italia, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Sarà una sestina spagnola quella che dirigerà la delicata partita di Oslo, cruciale per i sogni mondiali degli azzurri. Il direttore di gara sarà José María Sánchez, assistito da Raúl Cabañero e Iñigo Prieto come guardalinee, e da Alejandro Muñiz Ruiz. Al Var, invece, presiederanno Juan Martínez Munuera e Valentín Gómez.

Arbitro: José María Sánchez (ESP)

Assistenti: Raúl Cabañero (ESP), Iñigo Prieto (ESP)

Quarto ufficiale: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

AVAR: Valentín Gómez (ESP)