Ancora: “Mai vista tanta passione in 40 anni come a Napoli. Lo scudetto è dedicato a voi”

Tiberio Ancora, educatore alimentare e personal trainer della Ssc Napoli, ha scritto sul proprio profilo Instagram un post in cui celebra la vittoria del quarto scudetto azzurro. In questo, ringrazia anche la tifoseria, a cui dedica la vittoria. Di seguito, il suo messaggio. “In 40 anni di calcio non ho mai visto una passione e gioia così incontenibile come quella vissuta a Napoli da parte di tutta la tifoseria. Il nostro scudetto dedicato a tutti i nostri veri tifosi del Napoli che ci hanno dimostrato affetto e sostegno ineguagliabile. SIETE UNICI. Con affetto sincero. Tiberio”.