ULTIM’ORA – Simone Inzaghi saluta l’Inter, allenerà in Arabia Saudita: le ultime

Dopo ben 4 stagioni, Simone Inzaghi e l’Inter si separano. L’allenatore di Piacenza ha appena accettato la proposta del club saudita Al-Hilal e disputerà il Mondiale per club.

Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X, Simone Inzaghi ha deciso di dire addio ai colori nerazzurri: “Simone Inzaghi firmerà questa settimana come nuovo allenatore dell’Al Hilal. Accordo raggiunto per i prossimi 3 anni con uno stipendio elevato per l’allenatore italiano che lascerà l’Inter dopo l’incontro di oggi”.

I candidati per la prossima stagione sulla panchina nerazzurra sono Roberto De Zerbi, Cesc Fabregas e Christian Chivu.