Sky-Possibilità concrete per Chiesa al Napoli

Il Napoli è alla ricerca dell’erede di Kvicha Kvaratskhelia ceduto a gennaio e campione d’Europa con il PSG.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti arriverà sicuramente un’ala e tra i nomi più papabili vi è quello di Federico Chiesa: “Almeno un titolare verrà preso. Ci sarà un colpo importante, qualcuno che possa giocare sulle due fasce, più qualcun altro per completare l’organico. Lookman e Chiesa possibili? Chiesa sì, Lookman è difficile: per costi e per concorrenza. Al Napoli piace, gli azzurri hanno chiesto informazioni, però l’Atalanta ha potuto ambire allo Scudetto e non vorrebbe rinforzare una concorrente alla parte alta della classifica. Chiesa è una buona opzione, più fattibile. Il Napoli ha provato a convincerlo a gennaio, quando non c’è stata l’apertura del ragazzo, più che del Liverpool, perché Federico voleva giocarsi le sue chance in Premier League per un anno intero. Ora dovrà fare un bilancio personale dopo questa stagione con i Reds. Leao non andrà al Napoli o ad altre squadre: il Milan non ha intenzione di prenderlo“.