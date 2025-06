L’edizione odierna di Repubblica si concentra sul mercato del Napoli, evidenziando l’interesse del club per Davide Frattesi come rinforzo prioritario a centrocampo. Secondo il giornale, il Napoli avrebbe deciso di accelerare e puntare deciso sul giocatore dell’Inter, considerandolo il profilo ideale per la squadra allenata da Conte. Sul giocatore c’è un consenso generale all’interno della società. De Laurentiis, Conte e il direttore sportivo Manna lo vedono come la pedina giusta per potenziare la mediana. Il Napoli sarebbe pronto a presentare una maxi offerta per convincere l’Inter, anche se molto dipenderà dalle dinamiche interne del club nerazzurro, soprattutto in relazione al destino di Simone Inzaghi. Il rapporto non è idilliaco tra Frattesi e Inzaghi, incrinato dalla decisione di lasciarlo in panchina nella finale di Champions League. Ciò potrebbe favorire il Napoli, ma il club azzurro ha intenzione di affondare il colpo anche qualora Inzaghi lasciasse l’Inter. I nerazzurri, infatti, sarebbero chiamati a rinnovare la rosa, e una cospicua offerta economica per Frattesi potrebbe risultare allettante. La valutazione del giocatore fatta a gennaio si aggira intorno ai 40 milioni di euro, cifra che non spaventa De Laurentiis, determinato a soddisfare Conte con un innesto di qualità in un reparto pronto a subire una radicale trasformazione. Frattesi occupa dunque la cima della lista dei desideri azzurra i. Il club è convinto che questo giocatore possa essere l’elemento chiave per rivoluzionare il centrocampo e consolidare le ambizioni della squadra.