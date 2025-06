CdM – In definizione il rinnovo di Meret, ma il Napoli vuol prendere comunque un altro portiere di livello

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, il club azzurro sarebbe intenzionato a confermare Alex Meret anche per la prossima stagione, lavorando al rinnovo del portiere, il cui contratto è in scadenza a giugno. Tuttavia, la società sembra intenzionata a introdurre in squadra un altro portiere di alto livello. Il processo per il rinnovo di Alex Meret procede spedito e l’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Pare che tutti gli accordi relativi ai bonus siano stati già definiti, con un nuovo contratto valido fino al 2027. Inoltre, il Napoli starebbe valutando di affiancare a Meret un altro estremo difensore di qualità. Tra i nomi più graditi spicca quello di Milinkovic-Savic del Torino.