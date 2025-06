Napoli scelto il post Kvara, sarà Leao!

A seguito della partenza di Kvaratskhelia a gennaio, rimpiazzato in maniera non adeguata da Noah Okafor, che non sarà riscattato dal Napoli, e che dunque dovrà cercare nuovi profili.

Se da una parte il ds Manna sta cercando in ogni modo di chiudere il prima possibile il colpo Kevin De Bruyne, il Napoli e Manna lavorano anche su altri ruoli, come ad esempio quello di un sostituto di Kvaratskhelia, che proprio ieri si è laureato campione d’Europa con il PSG, mettendo a segno anche la rete del 4-0.

La perdita del georgiano non sarà facile da rimpiazzare, ma sui taccuini del ds azzurro Giovanni Manna impazzano vari nomi di calciatori di alto livello come Rodrygo, Zeghrova e Garnacho, ma non solo, nelle ultime ore piace molto anche Rafael Leao, che sarebbe intenzionato a lasciare il Milan.

Il portoghese che attualmente ha 25 anni, piace molto al ds Manna e ad Antonio Conte, inoltre conosce molto bene il campionato italiano, nel quale ha passato 5 stagioni con i rossoneri.

Nell’ultima stagione Leao ha registrato ottimi numeri, sono ben 12 i gol e 10 gli assist realizzati con la maglia del Milan in tutte le competizioni ufficiali.

Vi piacerebbe vederlo in maglia azzurra?