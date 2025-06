Napoli alla finestra per Svilar: il portiere si allontana dalla Roma

Il calciomercato si accende anche tra i pali. Il nome di Mile Svilar, portiere serbo classe 1999, potrebbe infiammare le prossime settimane: il suo futuro con la Roma è in bilico e il Napoli osserva con grande interesse.

A lanciare l’allarme è stato l’agente del giocatore, che a Radio Radio ha dichiarato senza giri di parole: “Svilar non rinnova”. Una frase secca, ma dal peso specifico enorme: significa, con ogni probabilità, che la Roma rischia di perdere il portiere rivelazione dell’ultima parte di stagione.

Dopo un inizio da comprimario, infatti, Svilar ha saputo conquistare la fiducia di De Rossi, diventando titolare in Europa League e collezionando prestazioni di altissimo livello. Parate decisive, sicurezza tra i pali e personalità: le sue prove non sono passate inosservate e alcuni top club italiani stanno valutando l’affondo.

Tra questi c’è il Napoli, alla ricerca di un nuovo numero uno. Svilar rappresenterebbe un profilo giovane ma già maturo, con esperienza internazionale e una crescita verticale. Inoltre, non rinnovando con la Roma, il suo costo potrebbe essere più accessibile, soprattutto se si aprisse alla cessione in questa sessione estiva.

Secondo quanto riferito anche da Ilario Di Giovanbattista su X, la posizione dell’entourage è chiara: nessuna intenzione di trattare il rinnovo. Il Napoli, dal canto suo, non ha ancora mosso passi ufficiali, ma segue con attenzione gli sviluppi, pronto ad inserirsi se la situazione con i giallorossi dovesse deteriorarsi.

Con il rebus portieri ancora da sciogliere, Antonio Conte e il DS Manna lavorano in sinergia per costruire una squadra solida e ambiziosa: Svilar potrebbe essere una pedina importante per il nuovo progetto azzurro.