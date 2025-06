Futuro Lobotka? Ancora tutto incerto. Le parole dello slovacco

Stanislav Lobotka, pilastro del centrocampo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa riguardo al suo futuro all’ombra del Vesuvio.

Queste le parole pronunciate dallo slovacco:

“Rimango a Napoli? Io non posso rispondere a questa domanda…, qui sto bene, ho un contratto e abbiamo appena vinto lo scudetto e il nostro allenatore è rimasto“.

“Il mercato è ancora lungo, ma se dovessi decidere di andare via, lo farei per andare in un posto migliore”

Lobotka in passato aveva già annunciato che avrebbe voluto mettersi alla prova in un club con grandi ambizioni, il suo sogno, come spesso ha detto, è giocare un giorno per il Barcellona, che già in passato aveva mostrato interesse per il centrocampista slovacco.

Per voi Lobotka resterà al Napoli?