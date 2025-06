De Bruyne-Napoli: spunta la data della possibile firma

Il fuoriclasse belga sarà svincolato dal 30 giugno, data di scadenza del contratto che lo ha legato per dieci anni al Manchester City di Pep Guardiola, dove ha vinto tutto: dalla Premier League alla Champions.

Con l’arrivo di De Bruyne, il Napoli si candida con forza per essere protagonista in Serie A e in Europa. Il colpo ha del clamoroso: un fuoriclasse assoluto che porta talento, esperienza e leadership. Un segnale fortissimo della società e di Antonio Conte, decisi a riportare gli azzurri ai vertici.

Il mercato è appena iniziato, ma il Napoli ha già piazzato il colpo dell’estate.