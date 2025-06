Cds – Napoli, azzurri interessati a Kang-in Lee: la valutazione di partenza è alta

Il Corriere dello Sport fa il punto sull’interesse del Napoli su Kang-in Lee, esterno del PSG: “Non ha mai avuto troppo spazio in questa stagione meravigliosa: 45 presenze su 58 partite in tutte le competizioni, 2.397 minuti su 5.220, 6 gol e 6 assist. Titolare: 26 volte. Il d.s. Manna aveva provato a inserirlo già nell’estate 2024 e poi a gennaio sul tavolo delle trattative per Kvara, ma all’epoca fu ritenuto incedibile. Ora non lo è più, anche perché il coreano, 24 anni, ha le stesse aspirazioni dei giocatori di talento e qualità che a un certo punto finiscono un po’ ai margini dei piani di un allenatore. La corte del Napoli non lo lascia indifferente, anzi, ma la valutazione di partenza è piuttosto elevata: anche in questo caso una quarantina di milioni. Molto trattabili, considerando le ultime vicende tecniche e la volontà del calciatore. Che sarà fondamentale come un suo scatto sulla fascia destra“.