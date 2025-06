The Mirror – Il Napoli si inserisce per Gyokeres. I dettagli

Come riportato da The Mirror, Conte ha espressamente richiesto ad Adl di portare Gyokeres all’ombra del Vesuvio. Lo Sporting Lisbona ha fissato un prezzo di 79 milioni di euro sullo svedese.

I partenopei potrebbero sfruttare l’indecisione dell’Arsenal che non sa se prendere Gyokeres o Sesko del Lipsia mentre il Man Utd sembra essere molto indietro nelle trattative. Tuttavia la presenza di Amorim potrebbe fare la differenza in quanto l’attuale tecnico dei Red Devils ha fatto sbocciare il bomber svedese che ha totalizzato 57 gol in 49 presenze tra club e nazionale in questa stagione.

Il Napoli potrebbe però sfruttare il fattore coppe europee. Il Man Utd sarà infatti fuori da ogni competizione continentale e Conte potrebbe puntare sul progetto ambizioso del club partenopeo che vuole essere competitivo sia in Italia che in Europa.