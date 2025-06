Termina il playoff di B, promossa in Serie A la Cremonese

Finita da pochissimo la gara di ritorno del playoff di Serie B; la squadra promossa in massima serie è la Cremonese.

Partita dalle mille emozioni: vince la Cremonese per 2-3 in trasferta contro lo Spezia. Reti di De Luca nel primo tempo e di Vasquez e nuovamente De Luca nella ripresa; sembra finita, ma in 2′ i padroni di casa con Pio Esposito e Vignali riaprono clamorosamente il discorso promozione.

Lapadula sfiora al minuto 88′ il clamoroso pareggio che avrebbe significato la promozione per lo Spezia.

Gara combattuta e dal finale nervoso; partita sospesa per 3′ per lancio di fumogeni dopo la terza rete ospite, espulso Vignali nel corso del lungo recupero.

Grossa delusione per tifosi e giocatori di casa, guidati da mister D’Angelo.