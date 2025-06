Stop per Buongiorno: salta il ritiro della Nazionale, Ranieri lo sostituisce

Cambio in corsa per la Nazionale italiana di Luciano Spalletti in vista dei prossimi impegni. Alessandro Buongiorno è costretto ad abbandonare il ritiro azzurro a causa di un infortunio e farà rientro a Napoli per sottoporsi agli accertamenti del caso.

Al suo posto, il commissario tecnico ha scelto di premiare uno dei protagonisti della stagione viola: Luca Ranieri. Il centrale della Fiorentina riceve così la sua prima chiamata in assoluto nella Nazionale maggiore, dopo un’annata da leader con la maglia gigliata, culminata con la finale di Conference League.

Il difensore è atteso già in giornata a Coverciano, dove si unirà al gruppo per iniziare il suo percorso in azzurro. Una chiamata meritata, che rappresenta un nuovo traguardo per Ranieri e un riconoscimento importante per il lavoro svolto sotto la guida di Vincenzo Italiano.