Spezia – Cremonese, stasera l’ultima promossa in Serie A

A far compagnia a Sassuolo e Pisa già promosse, stasera verrà decisa l’ultima squadra che parteciperà al massimo campionato.

La sfida è tra Spezia e Cremonese, con i liguri avvantaggiati dal pareggio esterno conquistato in gara 1. Per loro sarà Serie A anche in caso di risultato finale a reti bianche.

Per la Cremonese, invece, l’unico risultato buono è la vittoria.

Le contendenti per tutta la stagione hanno occupato le posizioni di vertice a ridosso delle prime; lo Spezia ha terminato il torneo cadetto al terzo posto con 66 punti, la Cremonese al quarto distanziata di 5 lunghezze.

Fischio di inizio alle 20:30, Stadio Alberto Piccolo di La Spezia gremito nei suoi 12 mila posti. Nutrita la presenza dei tifosi ospiti.