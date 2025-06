Schirà – Slittano le visite mediche di Kevin De Bruyne. Ecco la nuova possibile data

La trattativa tra il Napoli e De Bruyne è senza dubbio la più calda del momento e l’eventuale passaggio del belga alla corte di Conte aumenterebbe non solo la qualità della rosa partenopea ma anche quella del campionato italiano.

Oggi, come confermato da Sky Sport, c’è stato l’incontro tra gli avvocati dell’ex Man City e la dirigenza del Napoli. L’incontro si prospettava molto lungo e così è stato, i contratti del belga sono infatti molto complessi ma ciò non sarà di intralcio nell’affare in quanto entrambe le parti hanno voglia di chiudere.

Tuttavia, come riportato da Schira, le visite mediche del belga, inizialmente previste per lunedì 2 giugno, slittano a dopo le qualificazioni per il mondiale e la data più probabile sembra essere ora il 9 giugno. L’affare non sembra dunque essere a rischio nonostante il padre dell’ex Man City, Herwing De Bruyne, ha dichiarato che la trattativa tra la dirigenza azzurra e il figlio non è conclusa.