Osimhen, addio Napoli: Galatasaray e Al-Hilal si sfidano per lui

Victor Osimhen è pronto a dire addio al Napoli, con il solo ritorno in città previsto per completare le formalità legate alla sua cessione. La stagione al Galatasaray è stata da incorniciare: il centravanti nigeriano ha conquistato campionato e coppa, ha chiuso da capocannoniere con 26 gol in campionato e un totale di 37 reti stagionali, guadagnandosi l’amore incondizionato dei tifosi turchi.

Proprio il Galatasaray non vuole lasciarlo andare: al termine dell’ultima gara, il club lo ha salutato con la canzone “Non andare, resta in questa città”, simbolo del desiderio di trattenerlo. Sul piatto c’è un’offerta da 15 milioni di euro a stagione.

Ma la concorrenza è fortissima: l’Al-Hilal è pronto a raddoppiare la proposta e a tentare l’assalto già prima del Mondiale per club, in programma il 18 giugno.

Intanto, il Napoli resta vigile: Osimhen ha un contratto fino al 2027 e Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fare sconti. Per lasciarlo partire servirà pagare per intero la clausola da 75 milioni di euro, valida esclusivamente per club stranieri.