Napoli, Jonathan David primo nome per l’attacco: accordo vicino

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione e sta valutando diversi profili. Tra i nomi seguiti c’è Viktor Gyökeres, bomber dello Sporting Lisbona, ma al momento è considerato un sogno difficile da realizzare: la clausola è fissata a 100 milioni e il prezzo richiesto si aggira attorno ai 70, cifra fuori portata a meno di cessioni importanti.

Molto più concreta invece la pista che porta a Jonathan David. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante canadese, in scadenza con il Lille, è già stato bloccato dal direttore sportivo Manna. Il 25enne ha chiuso la sua avventura in Francia con numeri importanti: 109 gol in 232 presenze. L’accordo con il giocatore è stato trovato, ma manca ancora il via libera finale da parte di Antonio Conte.