Napoli, caccia agli esterni: Zhegrova e Lee Kang-In in pole

Il Napoli è al lavoro per rinforzare le corsie offensive in vista della prossima stagione. Secondo La Repubblica, ci sono quattro nomi caldi sul taccuino di Giovanni Manna: Edon Zhegrova del Lille, Lee Kang-In del PSG, Dan Ndoye del Bologna e Ademola Lookman dell’Atalanta.

Per la fascia destra, il nome in cima alla lista è quello di Zhegrova. Il kosovaro era già stato bloccato a gennaio, ma problemi con la dirigenza del Lille lo hanno tenuto ai margini nella parte finale della stagione. Ora ha scelto il Napoli come destinazione prioritaria, e l’accordo sembra vicino.

Sulla sinistra, il profilo preferito è Lee Kang-In. Il sudcoreano, penalizzato dalla forte concorrenza al PSG, è alla ricerca di maggiore spazio e accoglierebbe con entusiasmo l’ipotesi Napoli. Restano in corsa anche Dan Ndoye, già seguito a gennaio ma blindato dal Bologna, e Lookman, il cui prezzo e ruolo chiave a Bergamo rendono l’operazione più complicata.