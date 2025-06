KDB non è ancora fatta! Il padre del belga gela i tifosi partenopei.

Kevin De Bruyne, centrocampista belga in scadenza con il Manchester City sembrerebbe vicinissimo al Napoli.

Nonostante le conferme delle più note redazioni giornalistiche, dei giornalisti e dalle dichiarazioni trapelate alla parata scudetto dal ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis, che aveva annunciato che il belga aveva già comprato una villa a Napoli, sembrerebbe che l’affare che in settimana sia stato dato per fatto, non sia ancora del tutto confermato.

Difatti a gelare l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, che già sognavano l’arrivo del centrocampista belga all’ombra del Vesuvio, ci pensa il padre di De Bruyne, Herwig De Bruyne , che ai microfoni di Sporza Be annuncia che il figlio sta ancora riflettendo sul futuro e che nulla è fatto, poichè le trattative sono ancora aperte.

Dunque sembrerebbe che le visite mediche previste per il 9 giugno siano in stand-by, in attesa di sviluppo delle trattative.