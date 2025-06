Inter umiliata e il PSG fa la storia. Inzaghi adesso riflette sul futuro

MUNICH, GERMANY – MAY 31: Players of St. Germain celebrates at the end of the UEFA Champions League Final 2025 between Paris Saint-Germain and FC Internazionale Milano at Allianz Arena on May 31, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Ieri sera il PSG con un netto ed umiliante 5-0 si è aggiudicata la prima Champions League della sua storia contro una Inter assente e mai scesa in campo.

Non solo il PSG ha vinto la sua prima Champions League e fatto il triplete, ma ha vinto una finale con 5 gol di scarto, cosa che in nessuna finale della storia del calcio mondiale è mai accaduta.

Dunque non solo è un record positivo per il Paris Saint Germain, ma anche molto negativo per l’Inter, che invece colleziona la seconda finale di Champions League persa in 3 anni, dopo quella contro il Manchester City nella stagione 2022/2023, la stessa in cui il Napoli vinse il suo terzo scudetto e in questo caso contro il PSG colleziona anche la sconfitta con il passivo più pesante di una finale per ben 5-0 con 5 gol di scarto.

Il passivo è pesante ma non cancella il lungo percorso dei nerazzurri in tutta la stagione nelle quattro competizioni (Serie A, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions League).

Certo è che l’Inter ha fallito tutti e quattro gli obbiettivi nonostante (quasi) in tutti sia arrivata fino alla finale.

Adesso è il momento di lasciare l’amarezza alle spalle e di riflettere in casa Inter, con Inzaghi non più molto sicuro sul suo futuro a Milano.

Difatti, Simone Inzaghi è pronto a prendere in considerazione l’idea di lasciare l’Inter e di non partire per gli USA in vista del Mondiale Per Club.

Sicuramente Inzaghi è stato capace di portare in alto l’Inter in questi anni e a farli raggiungere ben 2 finali di Champions League. Se però analizziamo i trofei vinti in 3 stagioni sono solo 1 scudetto ed 1 Coppa Italia, troppo poco per una squadra della portata dei nerazzurri.

Le sirene arabe si fanno sentire e le offerte sono irrinunciabili. Adesso sarà decisiva la volontà e l’ambizione del “demone” di Piacenza.

Staremo a vedere cosa deciderà mister Inzaghi.