Gazzetta: “De Bruyne-Napoli, ci siamo”

Kevin De Bruyne è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, mancano solo gli ultimi dettagli legati ai diritti d’immagine, ma l’accordo economico è già stato definito: 5 milioni di euro netti a stagione e circa 10 milioni come bonus alla firma.

Il club azzurro ha già avviato lo scambio dei contratti, e se oggi arriverà l’ok definitivo, il centrocampista belga potrebbe atterrare domani a Roma per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart. Seguirà la firma sul contratto che lo legherà al Napoli per due stagioni, con opzione per il terzo anno.

Il presidente De Laurentiis ha dato il via libera all’operazione, considerata il primo grande colpo di un mercato ambizioso voluto da Antonio Conte. De Bruyne sarà il simbolo del nuovo Napoli da Champions.