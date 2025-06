Corriere dello Sport-Simeone sarà ceduto, Raspadori è in bilico

Il Napoli è attivo non solo sul mercato in entrata ma anche in quello in uscita; tra i nomi che saluteranno la città campana vi è sicuramente Giovanni Simeone.

Il Cholito, protagonista nello scudetto di 2 anni fa non ha avuto lo stesso impatto quest’anno avendo poco spazio in campo e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il suo futuro sarà lontano da Napoli: “Uno degli obiettivi del Direttore Sportivo Giovanni Manna sarà quello di incrementare il rendimento offensivo della squadra che ha vinto lo scudetto con il sesto attacco del campionato. È partita la caccia ad una prima punta in un reparto che saluterà certamente Giovanni Simeone e dove Giacomo Raspadori al momento è ancora in bilico”.