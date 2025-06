Corriere dello Sport: “De Brune al Napoli”

Il Corriere dello Sport apre con un titolo eloquente: “Sparì”, riferito alla finale di Champions League in cui il PSG ha travolto l’Inter con un netto 5-0, dominando in lungo e in largo. Una sconfitta storica per i nerazzurri, che incassano il passivo più pesante mai registrato in una finale europea.

Ma c’è spazio anche per il mercato, e per un colpo che accende l’entusiasmo dei tifosi del Napoli. Secondo quanto riportato, Kevin De Bruyne sarà il primo grande acquisto dell’estate azzurra. Il club di Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo totale con il campione belga, atteso già oggi in città per lo scambio dei documenti. Domani sono previste le visite mediche: tutto pronto per l’inizio dell’avventura italiana dell’ex stella del Manchester City.