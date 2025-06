Anguissa e Lobotka, tentazioni arabe: il Napoli resiste ma riflette

Un anno fa Antonio Conte definiva Frank Anguissa e Stanislav Lobotka la coppia di centrocampisti più forte della Serie A, blindandoli al centro del progetto. Oggi, dopo uno Scudetto vinto e una stagione da protagonisti, entrambi potrebbero trovarsi davanti a una svolta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia il camerunese che lo slovacco sono finiti nel mirino dei club dell’Arabia Saudita. In particolare, l’Al Qadisiyah ha mostrato interesse concreto per Anguissa, mentre per Lobotka pesa una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

La mediana del Napoli, composta anche da McTominay, è considerata una delle chiavi del successo recente. Per questo motivo, eventuali cessioni sarebbero valutate solo di fronte a offerte economicamente molto elevate. Al momento, il club partenopeo fa muro, ma sul tavolo potrebbero arrivare proposte difficili da ignorare.