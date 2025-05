L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulle dinamiche di mercato relative al Napoli. Secondo quanto riportato dal portale, il club azzurro sembra intenzionato a tentare il colpo per portare Gigio Donnarumma in squadra, aprendo così nuovi scenari nelle prossime settimane. La trattativa potrebbe presto entrare nel vivo, in un contesto in cui il Napoli dimostra di volersi rinforzare in ogni reparto. Nel progetto di rifondazione guidato da De Laurentiis, la volontà di convincere Conte con promesse di grandi investimenti include anche un’importante operazione per la porta. Donnarumma, che questa sera giocherà con il PSG per la Champions League, rappresenta l’obiettivo principale per dare maggiore solidità alla difesa. Nel frattempo, un eventuale arrivo del portiere italiano aprirebbe nuove situazioni di mercato. Alex Meret, che difficilmente accetterebbe il ruolo di secondo, potrebbe diventare una pista interessante per il Milan in caso di una possibile cessione di Mike Maignan. In questo scenario, Meret sarebbe visto come il profilo ideale per il progetto rossonero, che punta a rafforzare l’identità italiana della squadra. Le strategie del Napoli, dunque, spaziano su più fronti e non tralasciano nessun dettaglio.