Primavera 2: Finale Playoff Napoli-Virtus Entella. Splendida iniziativa del Napoli, ecco di che si tratta…

A breve, alle 14:30 di oggi si giocherà allo stadio Piccolo di Cercola la finale playoff di Primavera 2, valida per la promozione in Primavera 1.

Gli azzurrini dovranno compiere un ultimo passo per conquistare una meritata promozione.

Per incentivare la presenza di supporters partenopei, Il Napoli e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno messo in atto una splendida iniziativa.

Difatti il Napoli non solo permetterà l’accesso gratuito al match ma regalerà anche dei gadget scudetto ai presenti allo stadio.

L’annuncio ufficiale riportato non solo dalla SSC Napoli ma anche dal presidente De Laurentiis che ha mandato un messaggio a tutti i tifosi del Napoli invitando a supportare questi ragazzi meravigliosi.

Inoltre per chi non potrà andare allo stadio, potrà comunque vedere la partita in diretta su calcionapoli.24 a seguito della decisione presa tra la Lega Serie B e la SSC Napoli.

C’è la faranno gli azzurrini di mister Rocco a salire in Primavera 1?