L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio al prossimo mercato che attende il Napoli. Oltre agli acquisti, il club azzurro avrà il compito di gestire con abilità le cessioni dei calciatori ormai fuori dal progetto azzurro. Diversi nomi sono già in lista, con l’obiettivo di monetizzare al meglio. Giovanni Manna è pienamente operativo per trovare nuove destinazioni a questi giocatori. Sette calciatori, in particolare, saranno quasi certamente trasferiti. Tra questi, il pezzo forte è Victor Osimhen, legato a una clausola da 75 milioni. Oltre a lui, sono in uscita anche Rafa Marin, Giovanni Simeone e Cyril Ngonge. Inoltre, saranno messi sul mercato i rientranti dai prestiti, ovvero Cheddira, Cajuste e Lindstrom. Per quanto riguarda Natan, la sua cessione è praticamente definita: il Betis Siviglia ha già annunciato che riscatterà il difensore brasiliano per 9 milioni. In particolare la vendita di Osimhen rappresenterà un’importante risorsa finanziaria da reinvestire sul mercato. Simile discorso vale per i 9 milioni che il Napoli incasserà dal Betis per il riscatto di Natan. Restano da piazzare Cajuste e Lindstrom. Intanto, i riflettori sono puntati sulla finale di Champions League di stasera, che potrebbe offrire spunti su nuovi profili da seguire per il club.