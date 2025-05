L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla trattativa che potrebbe portare Kevin De Bruyne al Napoli. Secondo il quotidiano, il centrocampista belga sarebbe il primo grande rinforzo per la prossima stagione, con l’operazione ormai ai dettagli finali. I tifosi azzurri iniziano a sognare un futuro ambizioso per il Napoli, spinti dalle promesse di investimenti fatte dal presidente De Laurentiis e dalla conferma di Conte alla guida tecnica. Tra i nomi che scaldano l’entusiasmo c’è proprio De Bruyne, che compirà 34 anni il prossimo 28 giugno. Attualmente in scadenza con il Manchester City, De Bruyne è da tempo accostato al Napoli. La sua amicizia con Lukaku e Mertens potrebbe fare da ulteriore collante per il trasferimento. Il direttore sportivo azzurro Manna ha recentemente confermato che la trattativa è in fase avanzata. Si attendono notizie sulla firma e sull’annuncio ufficiale, ma la dirigenza sta lavorando per chiudere l’accordo entro il 2 giugno, termine delle vacanze del calciatore. Se l’affare si concretizzasse, De Bruyne diventerebbe il volto simbolo su cui costruire il progetto europeo del Napoli. Con 72 gol e 119 assist raccolti in Premier League e 30 reti in 109 presenze con la nazionale belga, il suo curriculum parla da sé. Il centrocampista avrebbe già acquistato una casa a Posillipo e i suoi agenti sarebbero stati in città per definire gli ultimi dettagli contrattuali. L’accordo dovrebbe essere fino al 2027, con un’opzione per un altro anno e un ingaggio netto di 5,5 milioni a stagione, oltre a un generoso bonus alla firma.